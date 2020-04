Dein Vorsprung für modernes Marketing: The Digital Bash – Easter Edition

Bald ist es wieder so weit: Der nächste The Digital Bash steht vor der Tür und zwar in einer ganz besonderen Ausgabe. Das Oster Special am 07. April wartet mit hochkarätigen Speakern und einem spannendem Programm auf. Statt sich nur auf ein Thema zu fokussieren, bietet The Digital Bash – Easter Edition einen Rundumblick auf aktuelle Marketingpraktiken.

Sichere dir den Zugang zum kostenfreien Webinar und erhalte Expertise zu aktuellen Themen im modernen Marketing.

Easter Edition: Ein bunt gepackter Insights-Korb

Dank Insights und verschiedener Perspektiven bringen die Experten in unserem Webinar dich auf den neuesten Stand. Am 07. April 2020 erhältst du von 9:00 bis 12:00 Uhr vormittags Zugang zu der Live-Konferenz des Digital Bash – Easter Edition, einem Projekt von OnlineMarketing.de. Das Beste bei diesem Format: Du kannst völlig ortsunabhängig an der Konferenz teilnehmen – also auch von Zuhause aus. Und keine Sorge: Falls du keine Zeit haben solltest, wird dir eine Aufzeichnung der Konferenz kurz nach Ende des Live Events zur Verfügung gestellt.

Von Amazon bis Video Marketing

Nach einer Einleitung von Marc Stahlmann, dem CEO und Founder von OnlineMarketing.de, startet Nils Zündorf den Digital Bash mit Insights in seine Erfahrungen mit Advertising-Kampagnen auf Amazon. Schließlich ist es schwierig zu bestimmen, wie viel tatsächlich investiert werden muss, um dort das eigene Ziel zu erreichen. Nils Zündorf verspricht hier Tipps und Tricks, die eine Optimierung der Kampagnen deutlich vereinfachen.

Sarah Timm, Ad Agents

Sarah Timm und Aike Schultheis übernehmen anschließend mit ihrem Vortrag und geben Einblicke in die Mechanismen von erfolgreichem und kreativem Amazon Marketing. Sie geben Tipps zu Amazon Brand Stores, der richtigen Außenwirkung und Markenbildung.

Im nächsten Vortrag geht es um aktuelle Trends aus dem Bereich Video und Artificial Intelligence. Videos sind schon lange kein „nice to have“ mehr, sondern sollten in nahezu allen Bereichen eines Unternehmens eingesetzt werden. Katrin Bouani Yonga stellt spannende Anwendungsfälle vor und erklärt, wie erfolgreiche Unternehmenskommunikation heute funktioniert.

Daniel School, Outbrain

Native Advertising ist aus den Marketing-Plänen der meisten Werbetreibenden nicht mehr wegzudenken – ob in Form von Anzeigen in sozialen Netzwerken oder als Native Ads auf Publishern im Open Web. Daniel School gibt in seinem Vortrag einen Überblick über aktuellen Entwicklungen, stellt Beispiele für Performance und Brand Marketer vor und gibt Tipps für den Start.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Easter Edition

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: How to Drive incremental Sales on Amazon. We found the missing link.

Nils Zündorf, Geschäftsführer, Factor A

Nils Zündorf, Geschäftsführer, Factor A

Nils Zündorf, Geschäftsführer, Factor A 9:45 – 10:15 Uhr: Starke Marke auf Amazon: A+ Content und Brand Stores

Sarah Timm und Aike Schultheis, Account Manager Amazon Services & Head of Marketplaces, Ad Agents

10:20 – 10:50 Uhr: Die neue Video-Ära: AI-gesteuerte Video-Workflows für die Unternehmenskommunikation

Katrin Bouani Yonga, Director of Marketing, movingimage

Katrin Bouani Yonga, Director of Marketing, movingimage

10:55 – 11:25 Uhr: The State of Native Advertising

Daniel School, Director Agency Sales, Outbrain

Daniel School, Director Agency Sales, Outbrain

11:30 – 12:00 Uhr: Trustpilot Vortrag – t.b.a

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Alle, die ihr Marketing selbst aufs nächste Level heben möchten, sollten sich schnell einen Zugang sichern. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash von OnlineMarketing.de – Easter Edition. Nimm am Webinar teil, egal von wo und mit welchem Device, und gewinne neue Erkenntnisse für deine Marketingstrategie.

