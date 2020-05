Besser spät als nie: Der Dark Mode für die Google Search App ist da

© Mitchell Luo - Unsplash

Gute Nachrichten für Fans des Dark Modes: Nachdem bereits 2019 viele Apps ein dunkles Layout eingeführt haben, zieht jetzt auch Google nach. Berichten zufolge verkündete der Suchmaschinen-Konzern, dass ab heute der Dark Mode für die Search App ausgerollt wird. Nach und nach sollen immer mehr Smartphones über die Option verfügen können. Bis dato konnten User das Dark Mode Feature in der Beta-Version testen.

Der Dark Mode in Googles Search App, © Google

Google im Dark Mode: So wechselst du auf die dunkle Seite

Wer die Google App updatet, sollte automatisch über den Dark Mode verfügen. Dein Display sollte danach auch ohne dein Zutun in diesem angezeigt werden. Zunächst rollt der Suchmaschinen-Konzern das Feature für Smartphones mit den Betriebssystemen Android 10 und iOS 13 aus. Solltest du über ein iOS-12-Gerät verfügen, könnte es sein, dass du den Dark Mode manuell aktivieren musst. In den App-Einstellungen kannst du das Layout ändern. Falls du lieber bei einem helleren Layout bleiben möchtest, kannst du den Dark Mode hier ebenfalls deaktivieren. Google möchte Medienberichten zufolge mit der Einführung des neuen Features einen einheitlichen Look für die Apps auf deinem Smartphone kreieren.

Wieso ist das dunkle Layout so beliebt?

Google passt sich verhältnismäßig erst spät an den Dark-Mode-Trend an. Bereits im vergangenen Jahr rollten zahlreiche Apps das dunkle Layout aus. Darunter beispielsweise auch Instagram, Facebook und WhatsApp. Aber was macht den Dark Mode so beliebt? Anfänglich wurde vermutet, dass ein dunkler Hintergrund schonender für die Augen ist. Unglücklicherweise stellte sich dies jedoch als falsch heraus. Auch, dass eine App wie Instagram auf viele User im dunklen Modus etwas cooler wirken könnte, ist kein schlagkräftiges Argument. Einen großen Pluspunkt bringt das Dunkel-Feature aber mit sich: Es verbraucht wesentlich weniger Akku. Für viele Nutzende könnte dies ein Grund sein, in den Dark Mode zu wechseln. Dass es die Google Search App nun auch mit einem dunklen Layout gibt, dürfte also gerade Menschen, die viel Zeit an ihrem Smartphone verbringen, freuen.