D2M Summit 2020: Trends und Strategien für eine bessere Markenkommunikation

© KONGRESS MEDIA GMBH

Von der Content-Flut zum optimalen Zusammenspiel von Content, Community und Multiplikatoren, das ist das Motto der diesjährigen D2M-Konferenz. Am 22. und 23. April treffen sich im Hamburger east Hotel Verantwortliche und Experten aus dem Bereich Content Marketing, Social Media und Communications, um die Potentiale einer modernen und ansprechenden Marken- und Kundenkommunikation auszuloten. Sei dabei, um Insights zur effektiven Orchestrierung deiner Strategien zu erhalten.

Sichere dir jetzt dein Ticket und erhalte noch bis zum 6. März den Vorteilspreis.

Jetzt Ticket sichern!

Fachkonferenz mit vielen Facetten: Know-how dank Keynotes, Workshops, Seminaren und Fallbeispielen

Die Fachkonferenz zu Content und Social Media Marketing sowie Community und Engagement Management findet erneut im east Hotel Hamburg statt.

Der D2M SUMMIT liefert dort einen hochwertigen Erfahrungsaustausch, interaktive Workshops und facettenreiche Expertenbeiträge. Das Programm beginnt am 22. April mit der Konferenz voller Expertise und exklusiven Workshops. Am 23. April folgen dann tiefgreifende Seminare. Insgesamt erwarten die Teilnehmer drei Seminare, vier Keynotes, fünf Workshops und zwölf Praxisvorträge, die allesamt ein Plus an Know-how versprechen. Zu den Schwerpunktthemen zählen in diesem Jahr:

Erfolgsfaktoren für eine starke Themen- und Meinungsführerschaft

Merkmale für Corporate Storytelling mit Begeisterungspotential

Anforderungen der Orchestrierung und Distribution von Inhalten

Empfehlungen für die Kundenbindung über eine Community oder Social-Media-Gruppe

Ansatzpunkte für einen wirkungsvollen Einsatz von Messenger-Diensten

Geballtes Wissen am Konferenztag: Von der Brand-Inszenierung bis zum Influencer-Marketing-Fallbeispiel

Bei der Keynote des Summit diskutieren die Vortragsrednerin und Autorin Dr. Kerstin Hoffmann, Randolf Jessl, (Inhaber und Senior Advisor, Auctority) und Ben Böckenförde, (Gründer und CEO, VISUAL STATEMENTS) über Trends und Strategien für den Markenerfolg in den 2020er Jahren.

Ben Böckenförde, © KONGRESS MEDIA GMBH

Außerdem sprechen beispielsweise der Social Media Manager Nils Scholz von Generali über Brand Inszenierung mithilfe von Giphy oder Sabrina Krey als Content und Social Media Managerin von Hellweg über kanalübergreifendes Content Marketing. Während diverse Fallbeispiele zu Themen wie Social Media und Vertrieb, Stories im Content Marketing, Messenger Marketing als Service-Kanal sowie zum Community Management und Influencer Marketing dargestellt werden, liefert der erste Tag in den Workshops bereits die Möglichkeit, konkrete Erfahrungen auszutauschen.

Diskussionen werden dabei auch in der Mittagspause, nach dem Programm und bein Networking am Abend begrüßt.

Von Profis lernen und zum Profi werden mit den Seminaren

Tag zwei des D2M Summit liefert dir drei gehaltvolle Seminare von morgens bis abends. Entscheiden kannst du dich zwischen Content Marketing und Content Distribution, Community Managementund Corporate Blogging & Storytelling.

Dabei vermittelt die jeweilige Seminarleitung tiefgreifendes Wissen, relevante Techniken für die Praxis und gibt Learnings und Empfehlungen preis. Außerdem ist genug Raum für Fragen und Diskussionen gegeben. Wenn auch du dich bei deiner Marken- und Kundenkommunikation stetig weiterentwickeln möchtest, sei dabei und sichere dir dein Ticket.

Bis zum 6. März erhältst du noch einen Vorteilspreis.

Jetzt Ticket sichern!

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Anzeige. Sie ist in Zusammenarbeit mit KONGRESS MEDIA GMBH entstanden. Falls du auch Interesse an einem Sponsored Post bei uns hast, kannst du hier Kontakt zu uns aufnehmen.