Cross Posting auf Facebook und Instagram – bei Stories im Test

Derzeit wird das Cross Posting von Instagram und Facebook Stories getestet. Follower eines Instagram Accounts können dessen Stories so auch auf Facebook angucken.

Facebook und Instagram verbinden ihre Dienste stärker. Nachdem Mitte vergangenen Monats die Zusammenführung der Messenger startete, wird nun ein Cross Posting Feature getestet, das es ermöglicht, Instagram Stories auch über Facebook anzuschauen. Bisher war es Nutzenden möglich, ihre Story auf beiden Plattformen zu teilen. Mit Einführung des neuen Features würden Facebook User auch Instagram Stories abrufen können, die nicht extra auf Facebook geteilt wurden. Weiterhin können allerdings nur die Instagram Follower eines Accounts die Stories sehen – auch auf Facebook. Die Stories, die User via Instagram posten, würden mit einem pink-orangen Kreis umrandet dargestellt, neben den Facebook Stories, die blau umrandet sind.

Facebook wartet auf Feedback zum Cross Posting auf Instagram

Das Cross Posting befindet sich derzeit noch in einer Testphase und ist nicht für alle Nutzenden freigeschaltet. Die User müssen dafür ihr Facebook-Konto mit ihrem Instagram-Konto verknüpft haben. Die Story Views und Antworten auf die Story werden zunächst nur auf Instagram aufrufbar sein.

Den Stories, bei denen User das automatische Posten auf Facebook ausgewählt hatten, fehlte es bisher an Interaktivität. So konnten Follower beim Zugriff über Facebook keine Sticker anklicken oder auf Fragen antworten. Es ist noch unklar, ob sich das mit dem neuen Cross Posting verändert, jedoch dürfte es zu vermuten sein. Schließlich macht das Engagement der Follower mit den Stories einen großen Teil ihres Erfolgs aus. Der Test wurde offiziell von Facebook bestätigt. Ein Sprecher gab dem Social-Media-Experten Matt Navarra gegenüber an, dass das Feature alle bestehenden Privatsphäreeinstellungen respektiere. Bevor Cross Posting für alle ausgerollt wird, möchte Facebook jedoch auf das Feedback der Testgruppe warten.

