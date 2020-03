Anfang Februar wurden erste Tests entdeckt, dass Instagram daran arbeitet, Creator ihr IGTV mit Ads monetarisieren zu lassen. Damit dürfte das derzeit noch etwas unbeliebte Format deutlich attraktiver werden. Wie Instagram jetzt bestätigte, startet ein Programm mit den Top Creatorn auf Instagram, die die neue Monetarisierungsoption testen können.

Wie Bloomberg berichtet, sollen die Ads ab Frühling in IGTV ausgespielt werden, 55 Prozent der Einnahmen werden dabei den Influencern zukommen. Der Prozentsatz stimmt mit dem von YouTube überein. Nach und nach sollen weitere Creators dazukommen, berichtet Justin Osofsky, der COO von Instagram:

To be sure we get this right, we are talking to a few emerging creators to help us test this and plan to expand slowly.