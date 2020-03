CPC explodiert, Branding verliert: Auswirkungen der Coronakrise auf Google Ads

Siebert teilt auch konkrete Daten aus der Analyse der Accounts. Demnach seien die Conversions bei den geprüften Kampagnen im Vorwochenvergleich um ganze 25 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig aber stieg der CPC um insgesamt 29 Prozent an. Die Kommentare bei LinkedIn deuten darauf hin, dass auch andere Marketer ähnliche Beobachtungen machen: Steigende Preise für Klicks bei sinkenden Conversions; und damit auch steigende Preise pro Conversion.

In einem aktuellen Blogpost analysiert auch Marketing-Experte Neil Patel die Situation der Branchen im Kontext der Coronakrise. Dabei zeigt er Conversion-Entwicklungen im Verlauf einer Woche bezogen auf diverse Branchen auf.

Neben vielen Verlierern, besonders im Bereich Reisen, Transport oder Bauwesen, gibt es einige Gewinner. Auch Carlo Siebert erklärt, dass einige Branchen derzeit stark profitieren. Der E-Commerce wirbt verstärkt, während etwa Touristik-Unternehmen ihre Kampagnen zurückfahren.

In der Coronakrise, deren Ausmaß noch gar nicht abzusehen ist, wird es einerseits darauf ankommen, dass die User mit alltäglichem Bedarf versorgt werden; hierfür dürfte auch die Werbung relevant bleiben und womöglich sogar ausgeweitet werden. Andererseits dürfte Online-Werbung in der kommenden Zeit vor allem auf unmittelbare Effekte und Performance abzielen.

erklärt Carlo Siebert gegenüber OnlineMarketing.de.

Wichtig sind dann die Grundbedürfnisse. Dazu gehört kein neues Smartphone, neue Schuhe und so weiter. An Amazon sieht man doch wunderbar, was in Zukunft wichtig ist. Da darf keine Ware mehr in die Warenlager geliefert werden, die nicht die Grundbedürfnisse abdeckt.