Neues für die Story: Instagram möchte kleine Unternehmen unterstützen und testet Challenge Sticker

© Instagram

Instagram möchte es kleinen Unternehmen in Coronazeiten einfacher machen, ihre Produkte oder Services über die Plattform zu verkaufen. Deswegen ist es ab sofort möglich via Story Sticker Gutscheine zu kaufen und Essensbestellungen aufzugeben. Bald können User so sogar spenden. Und das ganz unkompliziert mit einem Klick auf den Sticker in der Story. Die neuen Sticker können ausschließlich Business-Profile in ihrer Story posten. Diese werden zunächst in den USA und Kanada gelauncht. In den kommenden Wochen sollen die neuen Story Sticker auch weltweit ausgerollt werden. Sticker, die zum Spenden aufrufen, leiten auf eine persönliche Spendenaktion auf Facebook weiter, die zuvor vom Unternehmen selbst oder Unterstützern erstellt wurde. Viele kleine Unternehmen nutzen die Plattform bereits, um auch in der Coronakrise ihre Business am Laufen zu halten. Instagram schrieb zu dem neuen Feature in einem offiziellen Blogpost:

Vielen Unternehmen hilft momentan jede einzelne Bestellung. Wir arbeiten weiterhin an neuen Funktionen, mit denen du deine liebsten Kleinunternehmen noch einfacher unterstützen kannst.

Noch eine Neuigkeit für die Story? Instagram testet Challenge Sticker

Neben der Unterstützung von kleinen Unternehmen während der Coronapandemie testet Instagram neue Features für alle User. Reverse-Engeneering-Expertin Jane Manchun Wong entdeckte beispielsweise einen weiteren neuen Sticker für die Story: Den Challenge Sticker. Mit diesem könnten sich die Nutzenden zukünftig in den Stories gegenseitig herausfordern, Bilder oder Videos zu posten. Andere User könnten mit dem neuen Challenge Sticker ganz unkompliziert in der eigenen Story getaggt werden. Außerdem ist in den Screenshots, die Wong auf Twitter teilte, ebenfalls zu sehen, dass Instagram-Nutzende auch aktiv nach Challenges suchen können, um daran teilzunehmen. Der Gedanke liegt nahe, dass mit diesem neuen Feature mehr Engagement auf der Plattform generiert werden soll.

Instagram is working on “Challenge” Sticker,



letting users nominate their friends to different challenges pic.twitter.com/Nelgd1HN4J — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 15, 2020

Instagram kopiert TikTok – schon wieder

Instagram ließ sich für das neue Feature offensichtlich von TikTok inspirieren. Denn hinter dem sogenannten „Duet Mode“ auf der Kurzvideo-Plattform steckt das gleiche Prinzip: User vertaggen sich gegenseitig in ihrer Story, um an einer trendenden Challenge teilzunehmen. Dass Social-Media-Plattformen von einander kopieren, ist nicht ungewöhnlich. Während TikTok das Design der User-Profile von Instagram nachahmte, implementierte Instagram das erfolgreiche Story-Format, nachdem es bereits auf Snapchat Erfolge bei den Usern feierte. Wann der Challenge Sticker für alle User ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt.