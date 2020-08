Content-Strategie: LinkedIn Guide für Social Media Manager

Social Media Manager stehen täglich vor vielen Herausforderungen. Schließlich gilt es, ein Unternehmen oder eine Marke nach außen hin zu repräsentieren. Da muss der Ton stimmen, es sollte eine einheitliche Bildsprache verwendet und möglichst alle relevanten Plattformen sollten bespielt werden. Kein Social-Media-Auftritt ist heutzutage eigentlich keine Lösung mehr. Um Social Media Manager zu unterstützen, hat LinkedIn nun einen Guide veröffentlicht, der speziell Tipps für den Auftritt auf dem Business-Netzwerk liefert.

Laut dem Edelman Trust Barometer vertrauen 59 Prozent der untersuchten Menschen auf den Social-Media-Auftritt einer Marke, während nur 41 Prozent ihren Werbeanzeigen vertrauen. Soziale Medien werden von etwa 3,48 Milliarden Menschen in Anspruch genommen – das ist fast die Hälfte der Weltbevölkerung. In den 2,5 Stunden, die durchschnittlich online auf sozialen Netzwerken verbracht werden, kommen die User unzweifelhaft in Kontakt mit vielen Unternehmen. Als Unternehmen dort zur richtigen Zeit die richtigen User anzusprechen, ist Aufgabe der Social Media Manager. In dem Report gibt LinkedIn Tipps, wie dies auf der eigenen Plattform gelingt und zählt die Vorteile des Business-Netzwerks auf:

While the professionals you want to reach might spend time on an array of social media channels, you need to catch them at the right time, when they’re in the market and the mindset to purchase. That’s what sets LinkedIn apart. It’s where the professionals you want to connect with are ready to engage with brands like yours.