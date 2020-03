User Signals und Trust: Starte jetzt mit deiner neuen Content und Seeding Strategie durch

© Adeolu Eletu - Unsplash

Du möchtest deine Inhalte gezielt platzieren und deine potentiellen Kunden genau dort abholen, wo sie sich digital aufhalten? Dann ist es Zeit für eine gut durchdachte und effektive Content-Seeding-Strategie, um mögliche Touchpoints für deine Zielgruppe zu maximieren. Die Grundlage dafür: Eine umfangreiche Analyse deiner Website und deines Contents. Denn 2020 kommt es vor allen Dingen auf Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness an, um in den Google-Suchergebnissen nicht im Content-Meer unterzugehen. Timo Abid, CEO der SEO-Agentur seo2b, fasst zusammen, worauf es in diesem Jahr ankommt:

Vor allem in 2020 zählen Content und Links zu den relevantesten Ranking-Faktoren – insbesondere in kompetitiven Märkten. Die vergangenen Google Core Updates zeigen, dass Google den Fokus noch konsequenter auf (inhaltlich) hochwertige Webseiten mit guten User Signals legt und hier wiederum die Faktoren Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness stark gewichtet.

Sichere dir deshalb jetzt einen kostenlosen Content und Seeding Check. Die Experten von seo2b greifen dir bei der Optimierung deiner Website unter die Arme und entwickeln für dich die perfekte Content-Marketing-Strategie – und das ganz ohne Kosten.

Worauf kommt es bei einem Content- und Seeding-Check an?

Um für deine Website die richtige Strategie zu finden, analysieren die Experten von seo2b neben anderen wichtigen Faktoren diese drei grundlegenden Bereiche:

Content-Qualität Linkstruktur und Seeding-Strategie SEO-Potentiale und Strategie

Dabei wird deine bisherige Content-Marketing-Strategie in Hinblick auf Mehrwert analysiert, deine Content-Seeding Strategie hinsichtlich Natürlichkeit, Qualität, Power und Trust bewertet und das Risikoprofil sowie Potentiale und das Verhältnis zum Wettbewerb werden evaluiert. Zum Abschluss besprichst du mit den Experten Ranking-Potentiale basierend auf dem existenten Keyword-Pool und den Aktivitäten des Wettbewerbs. Das klingt gut für dich? Dann trage jetzt deine Website ein und lass sie von echten SEO-Experten checken.

