Case Study: So erstellst du eine Branded-Hashtag-Kampagne auf TikTok

© TikTok

Die Kurzvideo-App TikTok ist nicht mehr nur Rising Star der Marketingwelt. Den Download- und Nutzerzahlen nach steht die Plattform den großen Playern fast in nichts mehr nach. Doch viele Unternehmen sind sich noch unsicher, wie und ob TikTok in ihren Marketingmix passt. Nun veröffentlichte TikTok eine neue Case Study, die als Best Case zeigt, wie eine erfolgreiche Branded-Hashtag-Kampagne auf der Plattform umgesetzt werden kann.

Kreative Hashtag Challenges begeistern die TikToker

Hashtag Challenges liegen auf TikTok voll im Trend. Die User, die überwiegend der jungen Generation Z angehören, sehen auf der Entdecken-Seite Hashtags, die gerade viral sind. Oft gehört ein bestimmter Tanz zu ihnen, den die User nachmachen und ihr eigenes Video auch mit dem entsprechenden Hashtag hochladen. So steigt mit jedem Video die Reichweite. Viele Unternehmen haben bereits versucht, sich diese Tatsache zunutze zu machen und entwarfen eine eigene Branded-Hashtag-Kampagne. Nicht alle waren dabei erfolgreich. So begeisterte zum Beispiel die Westwing Home & Living #wewillrugyouchallenge kaum User, obwohl mit Dalia die erfolgreichste TikTokerin Deutschlands dabei war.

Best Cases, wie von der Fashion E-Commerce Plattform Zalora, machen deutlich, zu welcher Art von Challenge TikToker gern Content kreieren. Das Unternehmen erdachte den #Zstylenow, bei dessen Challenge es darum geht, so viele Outfit Changes wie möglich in einem Video unterzubringen. Eingeleitet werden die Transitions mit einem Handzeichen, das ein Z darstellt. So werden direkt zwei Mechanismen aufgegriffen, die gut auf der Plattform funktionieren: Wiederkehrende Motive wie Choreografien, beziehungsweise hier das Handzeichen und jede Menge kreativer Freiraum, in dem User mit ihren Transition-Fähigkeiten angeben können. Die immer gleiche Musik erhöht den Wiedererkennungswert. Um einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, verlost Zalora unter den Teilnehmenden 200 US-Dollar als möglichen Gewinn.

Zalora: 991.000 Video Views, über 1.100 User-Generated Videos, 19,75 Prozent Brand Takeover CTR

Zusätzlich zu der Challenge nutzte Zalora Brand Takeover Ads. Dabei überließ das Unternehmen nichts dem Zufall:

Ad creatives were thoroughly A/B tested and optimized using multiple variations, and consequently boosted the exposure of ZALORA’s Branded Hashtag Challenge, driving both new visitors to ZALORA’s website and ultimately new app installs.

Der Erfolg spricht für sich: Fast eine Million Mal wurden die Videos angeguckt und mehr als 1.000 Videos wurden von Usern zu dem Hashtag erstellt. Das rigorose Testen verschiedener Anzeigen senkte die Kosten. Mit der richtigen Mischung aus leistungsstarken Creatives gelang es Zalora, den Cost per Click (CPC) um 54,3 Prozent und die Kosten pro Installation (CPI) um 27 Prozent zu senken. Damit war das Ziel der Kampagne erreicht.

Für Unternehmen, die keine Influencer-Kampagne auf TikTok starten wollen, sondern lieber ihre Follower motivieren möchten, eigenen Content zu erstellen, können Branded-Hashtag-Kampagnen ein toller Weg sein, um mit wenig Budget viel zu erreichen. Wer die Entdecken-Seite und derzeitigen viralen Trends im Auge behält, bekommt regelmäßig Anreize für eine eigene Challenge und vielleicht für den nächsten Best Case.

Was in sozialen Medien geschieht, beeinflusst die Kundenstimmung bezüglich Ihrer Produkte und Dienstleistungen und im Endeffekt auch Ihrer Marke. Erfahren Sie, was Sie tun können, um Gespräche über Ihre Marke in die richtige Richtung zu lenken.

Jetzt kostenlos herunterladen