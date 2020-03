Bye-bye Likes – Hallo Micro-Blogs: Warum Instagrammer ihre Liebe zum Text entdecken

View this post on Instagram

ALS PAAR IN EINER COMMUNITY LEBEN Das ist etwas, was sicherlich nicht immer einfach ist, aber ganz bestimmt eine wertvolle Erfahrung. Wir Menschen sind alle super verschieden & wenn es etwas gibt, was uns verbindet dann ist es die Menschlichkeit. Wir waren und sind schon immer sehr gesellige, offene & loyale Personen gewesen – sowohl als Paar, als auch als Individuen. Damals vor mittlerweile bald 2 Jahren haben wir mehrere Monate mit vielen Menschen zuerst in einem großen Haus in Brisbane & anschließend 3 Monate in einer 10er WG in Melbourne gewohnt, gelebt, gelacht und geweint. Das war eine sehr intensive und zugleich unvergessliche Zeit, die uns wahrscheinlich für immer prägen wird. Noch immer sind wir gerne von vielen Menschen umgeben, die das Herz am rechten Fleck haben. Menschen, die sowohl verstehen als auch hinhören und das auch, wenn man nichts sagt. Beim Reisen verhält es sich ähnlich wie zuhause: Wir umgeben uns gerne mit Einzelpersonen, Paaren oder reisen auch gern allein. Wie ist das bei euch – mit wem reist ihr am liebsten? 🌍