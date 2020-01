Bye bye, IGTV Button – Instagram löscht den Shortcut vom Home Screen

Bis vor Kurzem konnten Instagram User noch über einen Button in der oberen rechten Ecke des Home Screens auf IGTV zugreifen. Doch dieser wurde jetzt von der Fotoplattform entfernt. Zu wenig Leute hätten diesen Zugang zu IGTV überhaupt benutzt, wie ein Sprecher von Instagram TechCrunch gegenüber angab:

Most people are finding IGTV content through previews in Feed, the IGTV channel in Explore, creators’ profiles and the standalone app, very few are clicking into the IGTV icon in the top right corner of the home screen in the Instagram app.