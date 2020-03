Bye-bye, Discover Tab: Der Facebook Messenger bekommt ein neues Design

Facebook rollt in den kommenden Wochen ein neues Layout für den Messenger aus – mit erheblichen Änderungen. Neben dem Discover Tab wird es zukünftig auch keine Chatbots mehr geben.

2018 verkündete Facebook, dass die Messenger App zukünftig einfacher im Design und der Anwendung werden soll. Jetzt – zwei Jahre später – bestätigte das soziale Netzwerk gegenüber dem Internetportal TechCrunch, dass in den kommenden Wochen ein neues Design für den Messenger eingeführt wird. Mit dem neuen Layout verabschiedet sich Facebook vom Discover Tab. Zukünftig können die User nur noch mit den Reitern „People“ und „Chats“ durch die App navigieren. Einen ersten Einblick, wie das neue Messenger Design aussieht, gibt Social Media Director Jeff Higgins. In seinen Screenshots ist zu sehen, dass der Fokus in der App zukünftig auf privaten Unterhaltungen liegt.

Im Gegensatz zum jetzigen Design wird dem erfolgreichen Story-Format in der neuen Version mehr Platz eingeräumt. Denn tippt der User zukünftig auf „People“, ist der Startbildschirm eine Vorschau der bisher von den Kontakten geposteten Stories. Erst unter dem Tab „Active“ kann der Nutzende sehen, welche Kontakte gerade online sind.

Facebook verabschiedet sich von den Chatbots

Das neue Design legt nicht nur den Fokus auf die privaten Unterhaltungen, sondern verändert auch die Richtung, in die Facebook mit der App zukünftig gehen könnte. Denn 2016 verkündete das soziale Netzwerk noch, dass vermehrt Chatbots im Messenger zum Einsatz kommen sollen. Damit startete der Konzern den Versuch, der in China überaus erfolgreichen App WeChat nachzueifern. Diese bietet den Usern nicht nur die Möglichkeit, mit den eigenen Kontakten zu kommunizieren, sondern Nutzende können mit der App beispielsweise auch Lebensmittel kaufen, Flüge buchen oder sogar einen Kredit beantragen. Auch Facebook wollte den Messenger mit der Einführung von Bots zu einer App machen, die User für ihr alltägliches Leben nutzen. Allerdings schienen die meisten Facebook Bots noch nicht ausgereift und erfreuten sich bei den Usern daher keiner großen Beliebtheit.

Facebook entfernt zwar den Discover Feed und die Chatbots. Aber von der Idee ein ganzheitliches soziales Netzwerk aufzubauen, ist das Unternehmen noch lange nicht abgerückt. Mit Facebook Pay oder WhatsApp Pay bemüht sich die Social-Media-Plattform, einen einfachen Weg zu finden, wie User unkompliziert Bezahlungen innerhalb der App abwickeln können. Sollte dies erfolgreich sein, könnte auch die Messenger App wieder daran angepasst werden. Zunächst bringt das neue Layout für den User aber keine allzu großen Veränderungen mit sich. Wann die Messenger App mit neuem Design in Deutschland ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt.