Bye-Bye, Android: Facebook launcht eigenes Betriebssystem

Vor circa sechs Jahren versuchte der Social Media-Gigant Facebook, ein eigenes Betriebssystem herauszubringen – jedoch ohne Erfolg. Daraufhin stützten sie sich ganz auf Google Android. Damit soll jetzt Schluss sein, berichtet das Online-Magazin The Verge.

Das neue OS soll dafür sorgen, dass zukünftig auch Geräte wie Oculus oder Portal benutzt werden können. Außerdem soll die bisherige Abhängigkeit zu Google Android gekappt werden, so dass sich Facebook frei entfalten kann. Facebooks Chef für Hardware, Andrew Bosworth, sagt dazu Folgendes:

We really want to make sure the next generation has space for us. We don’t think we can trust the marketplace or competitors to ensure that’s the case. And so we’re gonna do it ourselves.