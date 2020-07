Bug bei LinkedIn? iOS-App greift auf die Zwischenablage der User zu

Ein Twitter User entdeckte vergangene Woche, dass LinkedIn auf die Zwischenablage der App-Nutzer zugreift. Erst kürzlich war die App TikTok für das gleiche Verhalten in die Kritik geraten. LinkedIn reagierte und erklärte, dass es sich dabei um einen Fehler handele, der schnell behoben werden soll.

Wie ein Video auf Twitter zeigt, wird scheinbar jedes einzelne eingegebene Zeichen übertragen. Festgestellt hat Twitter-Nutzer @DonCubed das Verhalten in der App über die neue Funktion in der Beta-Version von iOS 14. Diese gibt Usern Bescheid, sobald eine App auf die Zwischenablage zugreift.

Hi @DonCubed. Appreciate you raising this. We’ve traced this to a code path that only does an equality check between the clipboard contents and the currently typed content in a text box. We don’t store or transmit the clipboard contents.