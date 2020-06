Braucht man in Zukunft doch eine Erlaubnis für die Einbettung von Instagram Posts?

Ende Februar fällte ein US-Gericht ein Urteil über das Einbetten von Instagram-Beiträgen. Eine Fotografin hatte gegen den Publisher Mashable geklagt, da dieser, nachdem sie keine Erlaubnis zur Veröffentlichung ihres Bildes erteilt hatte, einfach den Instagram Post einbettete und so das Copyright-Thema umging. Das New Yorker Gericht wies ihre Klage jedoch ab: Das Einbetten von Instagram-Beiträgen verletzte demnach kein Copyright. Diese Woche liegt erneut ein ähnlicher Fall auf dem Tisch.

Nun entflammt die Debatte erneut, denn der Southern District Court of New York steht derzeit vor einem ganz ähnlichen Fall und könnte sich trotz des Präzedenzfalls von Mashable anders entscheiden. Die Situationen ähneln sich sehr: Der Fotograf Elliot McGucken gab Publisher Newsweek auf deren Nachfrage keine Berechtigung, ein von ihm geschossenes Foto zu veröffentlichen. Daraufhin bettete Newsweek den Post mit besagtem Foto einfach ein. Dem Urteil folgend, das im April durchgesetzt wurde, müsste Newsweek auf der sicheren Seite sein, doch der Southern District Court gab nun an, dass Instagrams Nutzungsbedingungen in der Hinsicht nicht eindeutig genug wären.

Instagram selbst schaltete sich ein und gab Ars Technica gegenüber ein Statement ab, das Webseitenbetreiber nicht glücklich stimmen dürfte:

While our terms allow us to grant a sub-license, we do not grant one for our embeds API. Our platform policies require third parties to have the necessary rights from applicable rights holders. This includes ensuring they have a license to share this content, if a license is required by law.