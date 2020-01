Blogs und Newsportale aufgepasst: The Digital Bash – Publisher Special

Am 04. Februar ist es wieder soweit. Der Digital Bash startet mit Speakern zu aktuellen Content Trends und vielversprechenden Erfolgsrezepten in die nächste Runde!

Zum Auftakt ins neue Jahr starten wir den Digital Bash mit einem Thema, für das wir selber brennen. The Digital Bash – Publisher Special bereitet dich optimal auf die Herausforderungen des Jahres 2020 im Content Distribution vor. Welche Content Strategie führt dich 2020 zum Erfolg? Welche Methodik steckt dahinter? Auch wenn die Erstellung von Content für den Vertrieb gedacht ist, kann dir einer unserer hochrangigen Speaker erzählen, wie du fünf Fehler vermeidest, die viele Unternehmen machen. Datenschutz wird immer größer geschrieben und erschwert Publishern die Übersicht, was sie noch dürfen und wie sie es deklarieren können. Doch auch hier können unsere Speaker Abhilfe schaffen.

Publisher Special

Mit der Web-Konferenz The Digital Bash halten wir dich auf dem neuesten Stand der Insights und Perspektiven für moderne Digital Marketer. Am 04. Februar 2020 erhältst du zwischen 9:30 und 12:00 Uhr vormittags Zugang zu der Live-Konferenz des Digital Bash, einem Projekt von OnlineMarketing.de. So kannst du völlig ortsunabhängig an der Konferenz teilnehmen. Keine Sorge, falls du keine Zeit haben solltest, wird dir eine Aufzeichnung der Konferenz kurz nach Ende der Live Show zugestellt. Melde dich dafür einfach hier an:

Die Speaker

Mit seinem Vortrag über Content Culture spannt Damir Dzelalagic / Founder & CEO | House of Yas den Bogen zwischen strategischer Ausrichtung und praktischer Umsetzung im Content Marketing. Für die meisten Unternehmen stellen Content Strategie, Creation und Distribution in Social Media eine riesige Herausforderung dar, welcher man sich auf sehr pragmatische Weise nähern kann: durch tun.

Unternehmen, in jeglicher Größe, haben häufig ähnliche Verhaltensweise, die die Rückmeldungsrate der Kunden bei Cross-Selling Maßnahmen dezimieren. Gabriel Beck / Managing Director | konversionsKRAFT & Principal Business Consultant | GO Group Digital erklärt, was die 5 häufigsten Fehler sind und wie man sie vermeidet.

Heiko Staab / Director Business Development / Co-Founder | Traffective geht der Frage nach ob es sich um eine wirksame Einwilligung handelt, wenn der Zugriff auf Informationen, durch ein voreingestelltes Ankreuzfeld erlaubt wird und ob es einen Unterschied macht, ob diese Daten anonymisert oder personenbezogen sind.

„Alle sprechen von Content Marketing, doch nur die wenigsten sprechen von ‚Marketing für Content‘. Der beste Content bringt nichts, wenn er nicht bekannt gemacht wird, erklärt Fabian Auler / Founder | Farbentour. Content Distribution verschafft Content die benötigte Reichweite, um die gewünschte Zielgruppe zu erreichen.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – Publisher Special – 2020

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

9:40 – 10:10 Uhr: Content Culture und HHH Modell – Die erfolgreichste Content Strategie für 2020

Damir Dzelalagic / Founder & CEO | House of Yas

10:10-10:40 Uhr: 5 Fehler, die Unternehmen den Uplift versauen

Gabriel Beck / Managing Director | konversionsKRAFT & Principal Business Consultant | GO Group Digital

10:40 – 11:10: Vom Opt-out zum Opt-in: Consent-Management für Publisher"

Heiko Staab / Director Business Development / Co-Founder | Traffective

11:10 – 11:40: Content ist King – Distribution ist God Almighty: Wie du mit Content Distribution Traffic und Reichweite erzeugst

Fabian Auler / Founder | Farbentour

11:40 – 12:00 Uhr: Key-Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Mit maximal 2.500 ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung sind kostenlos. Sei also schnell und sichere dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash und dem Publisher Special-Thema von OnlineMarketing.de. Sei dabei und finde neue Erkenntnisse für deine Content-Strategie.

