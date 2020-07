Mit Unterschied zu Google: Bing erklärt Rankingfaktoren in neuen Webmaster Guidelines

Ende Juni veröffentlichte Bing, die nach Google relevanteste Suchmaschine in der westlichen Welt, eine erneuerte Version der eigenen Webmaster Guidelines. Diese gibt Webmastern und SEOs mehr Aufschluss darüber, wie die Rankings in den SERPs der Microsoft-Suchmaschine zustande kommen. Dabei wird der Support neuer Attribute aufgeführt, während deutlich wird, dass Bing – anders als Google – Momente wie Authorship und User-Engagement-Metriken beim Ranking ganz explizit miteinbezieht.

Hinter Google, dem unangefochtenen Weltmarktführer im Bereich der Suchmaschinen, ist Bing die klare Nummer zwei. In Deutschland hat die Suchmaschine von Microsoft laut Statcounter rund vier Prozent Marktanteil. Das ist verglichen mit Google wenig, gegenüber der Konkurrenz von Ecosia (0,8 Prozent) oder DuckDuckGo – die auch hierzulande vermehrt für ihre Suchmaschine werben – mit 0,65 Prozent jedoch beachtlich.

Ende Juni erklärte Bing nun, dass man seine Webmaster Guidelines überarbeit habe, um mehr Klarheit bezüglich der Rankings zu schaffen. Das gab etwa die für Bing zuständige Head of Evangelism im Bereich Microsoft Advertising, Christi Olson, via Twitter bekannt:

It's official, @BingWMC has updated and modernized Bing Webmaster Guidelines today. We saught to modernized the guidelines to provide more clarity and easy to understand insights on how Bing discovers, indexes and ranks content . #SEO #WebmasterTools https://t.co/sotBcNcwU2 pic.twitter.com/e83BtmWspK

Die neuen Webmaster Guidelines weisen dabei einige Updates auf. So werden jetzt beispielsweise die Attribute rel=“sponsored“ or rel=“ugc“ unterstützt. Diese Attribute führte Google bereits vergangenes Jahr ein. Auch Bing unterstützt nun diese Option, um den Crawlern mehr Informationen zu liefern. Allerdings sei dieses Signal für das Ranking bis dato noch nicht so stark, erklärt Olson:

We (myself, @BingWMC , @CoperniX , @facan ) received some questions about rel=sponsored/ugc. We have been and are continuing to monitoring it as a signal. Right now, it's not as strong or important of a signal – but that can change based on adoption and usage. https://t.co/lZR05knahR

Die Guidelines dürften Webmastern und SEOs keine ungeahnten Wahrheiten eröffnen. Zunächst werden Basics betont, die Relevanz von Sitemaps für die Auffindbarkeit, von aktuellen URLs und relevanten Links.

heißt es dort etwa. Außerdem schlägt Bing vor, die Zahl der Seiten einer Website wenn möglich zu minimieren, sinnvolle Weiterleitungen einzurichten oder Bing mithilfe des Crawl Control Features mehr Crawling zu ermöglichen. Doch all diese Tipps, darunter der Hinweis auf die Nutzung von robots.txt oder Canonical Tags, die Betonung der Erstellung von genügend Content und der Anreicherung mit Bildern und Videos, sind den meisten Webmastern nicht neu.

Spannend für diese dürften die konkreten Rankingfaktoren sein, die Bing auflistet. Dabei werden sechs Faktoren aufgeführt, beginnend mit dem laut Bing wichtigsten.

Die von Bing aufgeführten Rankingfaktoren sind die folgenden, hier in der Übersetzung:

Besonders auffällig ist, dass Bing die Momente der Authorship und der User-Engagement-Metriken klar als Rankingfaktoren benennt, während Google diese laut SEO-Experte Barry Schwartz nicht aktiv zu den eigenen Faktoren zählt. Allerdings gehören diese Aspekte zu einer guten EAT (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)-Optimierung für den eigenen Content. Bei der SEO sollten diese Punkte demnach so oder so fokussiert werden.

Neben den relevanten Rankingfaktoren listet Bing in den aktualisierten Webmaster Guidelines noch Beispiele für irreführende Praktiken auf, die das Ranking negativ beeinflussen oder sogar zu Strafen führen können. So heißt es dazu:

Sites which engage in abuse such as the practices outlined below are considered to be low quality. As a result, these sites can incur ranking penalties, have site markup ignored, and may not be selected for indexation. These Bing Webmaster Guidelines describe only some of the most widespread forms of inappropriate, manipulative or misleading behaviors. Microsoft may take action against your site for any inappropriate or deceptive practices, even those not described here.