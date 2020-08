The Digital Bash – B2B Marketing: Melde dich jetzt an!

Lead-Generierung, Digitalisierung, Personalisierung: Du denkst, du bist ein alter Hase im B2B Business? Mit neuen Insights und Impulsen möchten wir dich bei The Digital Bash – B2B Marketing herausfordern und neue Ansätze für dein Marketing liefern.

Unsere Votragenden sind Experten der Branche und teilen ihr Wissen und ihre Erfahrung gerne. Am 27. August um 9 Uhr geht es los. Vier Speaker warten darauf, Tipps zu geben und deine Fragen zu beantworten. An The Digital Bash kannst du völlig ortsunabhängig und kostenlos teilnehmen. Keine Sorge, wenn du die Live-Konferenz verpassen solltest, bekommst du im Anschluss eine Aufzeichnung zugestellt. Melde dich dafür einfach hier an:

Alte Bekannte und neue Gesichter: Unsere Speaker der B2B-Ausgabe

In der Moderation gibt Natascha Ehlers, Business Development Managerin bei OnlineMarketing.de, ihr Debut. Anschließend startet Uli Zimmermann von eMinded seinen Vortrag. Er erzählt, welche Fragen vor der Entwicklung einer digitalen Lead-Strategie gestellt werden müssen. Schließlich macht digitales Marketing am meisten Spaß, wenn es erfolgreich ist.

Marc Bohnes von Episerver möchte dir helfen, dich von deinen Mitbewerbern abzuheben. Mit einfachen Use Cases und interessanten Praxisbeispielen nimmt er in seinem Vortrag Themen wie Customer Centricity, Datenschutz und Personalisierung auf.

Webinare und virtuelle Events wurden schon früher zur Lead-Generierung genutzt. Durch die Coronapandemie erhielten diese aber nochmal eine ganz andere Bedeutung. Adnana Duganhodzic von LogMeIn spricht über Learnings und Erkenntnisse der vergangenen Monate und liefert interessante Zahlen, Erkenntnisse und Tipps für die Zukunft.

Zwei Speaker bedeuten gleich doppeltes Wissen: Stefan Janssen und Susanne Heckel von SEISMIC setzen sich gemeinsam vor die Kamera und sprechen über relevanten Content. Sie beantworten die Frage, wie du dich von Cost Center zum Revenue Center weiterentwickelst.

Um immer einen Schritt vor der Konkurrenz zu bleiben, ist Weiterbildung oft das Mittel zum Zweck. Mit unserer Webkonferenzreihe The Digital Bash möchten wir aber weit mehr sein. Wir bieten Insights und Expertenvorträge in einem unkomplizierten Format. Einen Vormittag lang begleitet dich unsere Live-Konferenz. Du kannst Fragen stellen, einfach nur nebenbei zuhören oder dich auch im Anschluss erst mit den Vortragenden verknüpfen, um Themen zu besprechen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – B2B Marketing – 2020

Natascha Ehlers | Business Development Managerin |OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: Ohne diese drei Ws brauchst du dein B2B Marketing gar nicht erst zu starten

Uli Zimmermann | Gründer und Geschäftsführer | eMinded

9:45 – 10:15 Uhr: Customer-Centricity im B2B – So sorgt ihr für herausragende digitale Erlebnisse

Marc Bohnes | Product Management Director| Episerver

10:20-10:50 Uhr: Webinare & Virtuelle Events – DIE Lead-Gen-Maschinen in Zeiten von Corona

Adnana Duganhodzic | Marketing Managerin, EMEA| LogMeIn

10:55 – 11:25 Uhr: Marketing: Vom Cost zum Revenue Center

Stefan Janssen & Susanne Heckel | Regional Vice President, Central EMEA, SEISMIC & Senior Director, Enterprise Sales | SEISMIC

11:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de

Mit maximal 2.500 ist die Teilnehmerzahl für alle begrenzt. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei also schnell und sichere dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – B2B Marketing von OnlineMarketing.de. Sei dabei und eigne dir exklusives Expertenwissen für dein B2B Marketing an.

