Der norwegische Verbraucherrat veröffentlichte diese Woche einen Bericht, in dem ein grober Verstoß gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) aufgedeckt worden sein soll. Laut dem Report sollen beliebte Dating-Apps persönliche Daten der User an Werbefirmen verkauft haben. Ohne die Zustimmung der Nutzenden. Unter anderen in der Kritik: Tinder, Grindr, OkCupid sowie der Kurznachrichtendienst Twitter.

In einem offiziellen Statement zu der Studie erklärte der Verbraucherschutz die verheerenden Ausmaße der Datenschutzverletzung. Laut dem Bericht erhielten beispielsweise Dritt-Anbieter oder Werbeunternehmen jedes mal die GPS-Daten und die Produkt-ID eines Grindr-Users, sobald dieser die App öffnete. Auch die App OkCupid soll persönliche Informationen über Sexualität, Drogenkonsum oder politische Gesinnung an das Analytikunternehmen Braze weitergegeben haben.

The situation is completely out of control. In order to shift the significant power imbalance between consumers and third party companies, the current practices of extensive tracking and profiling have to end,