Apple iOS 14 schockt App Marketer: Entwickler müssen Erlaubnis für Tracking einholen

User des Betriebssystems iOS 14 können bald vor dem Download von Apps in Apples App Store genau nachvollziehen, wie diese Tracking betreiben. Die Entwickler müssen dann außerdem die Erlaubnis der Nutzenden einholen, um diese überhaupt tracken zu können. Auf der diesjährigen WWDC, die aufgrund der Coronakrise lediglich digital stattfinden konnte, hat Apple neben einer Reihe attraktiver neuer Features eine Verschärfung der Datenschutzmaßnahmen im Kontext des eigenen App Stores vorgestellt. Und während diese den Usern mehr Sicherheit und Privatsphäre im Mobile-Kontext bieten sollen, dürften sie Marketern ein Dorn im Auge sein.

We’ll show you what they tell us. You can see if the developer is collecting a little bit of data on you, or a lot of data, or if they’re sharing data with other companies to track you, and much more,