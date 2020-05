Mit neuer App: Pinterest bietet Shopify-Händlern neues Level des Social Commerce

Die E-Commerce-Plattform Shopify zählt über eine Million Händler, während Pinterest mehr als 350 Millionen monatlich aktive Nutzer verzeichnet. Damit die Produkte der Shopify Merchants den nach Inspiration und häufig auch Produkten suchenden Usern bei Pinterest bestmöglich präsentiert werden können, haben beide Plattformen nun kooperiert und eine Pinterest App für Shopify veröffentlicht.

Ob Shopping in den Stories bei Instagram, die Visual Search bei Snapchat oder die Option Shop Now bei TikTok: Die Möglichkeiten, um über soziale Netzwerke Produkte zu finden oder zu verkaufen, werden stetig erweitert. Die Zeit, die die Menschen auf Social Media verbringen – welche aufgrund ihres meist visuellen Fokus beim Content für Produktdarstellungen prädestiniert sind –, bietet für Advertiser und Händler die beste Voraussetzung, um User dort von ihren Produkten zu überzeugen.

Das gilt in besonderem Maße für Pinterest, das weniger als soziales Medium, vielmehr als visuelle Inspirationsplattform gelten kann. Laut Shopify haben über 80 Prozent der wöchentlichen Pinterest User bereits Käufe getätigt, die von einem Pin inspiriert waren. Inzwischen greifen über 350 Millionen Menschen monatlich auf die Plattform zurück – ähnlich viele User wie bei Twitter oder Snapchat. Diese User aber suchen nach Ideen für Geschenke, Rezepten oder DIY-Optionen. Damit ist das Umfeld für die Platzierung von Werbung und Produkten besonders wertvoll.

Deshalb hat Pinterest nun eine Partnerschaft mit Shopify bekanntgegeben, bei der eine App für den Shopify App Store eingeführt wurde. Wenn Verkäufer der E-Commerce-Plattform Shopify diese App nutzen, können sie ihre Produktkataloge ganz einfach übertragen und bei Pinterest hochladen. Aus den einzelnen Produkten werden dann mit wenigen Klicks shoppable Product Pins, die User zum schnellen Kauf über die Plattform nutzen können. Wer die App als Business installiert, kann auf der eigenen Website ein Tag setzen, mit dessen Hilfe die je aktuellen Produkte dann bei Pinterest als vorrätige Product Pins anzeigt werden.

Merchants are adapting to new realities and looking ahead to the future of retail, which is why we’re focused on making both our ads and organic features available and impactful to businesses of all sizes,