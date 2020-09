Das Wall Street Journal berichtete kürzlich von einer vorläufigen Anordnung gegen Facebook. In dieser wird das soziale Netzwerk dazu aufgefordert, die Datenübertragung in die USA zu stoppen. Die Anordnung stammt von der irischen Datenschutzbehörde. Darin beruft sie sich auf das Urteil des EuGH, mit dem Mitte Juli den Privacy Shield gekippt wurde. Demnach seien die Daten europäischer Bürger und Bürgerinnen nicht ausreichend geschützt, da US-amerikanische Geheimdienste darauf zugreifen könnten.

Facebook berief sich bisher immer auf Standardvertragsklauseln, um die Datenübertragung in die USA noch zu rechtfertigen. In der vorläufigen Anordnung soll die Möglichkeit als nicht rechtmäßig aufgeführt sein. Laut einem Blogpost von Nick Clegg, dem Vice President for Global Affairs and Communication bei Facebook, unternimmt Facebook seit Juli diverse Schritte

to ensure that we can continue to transfer data in a safe and secure way. This includes ensuring that we have robust safeguards in place, such as industry standard encryption and security measures, and comprehensive policies governing how we respond to legal requests for data.