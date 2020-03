Alles zu Cookies, DSGVO und Bildlizenzen – The Digital Bash: Law

Am 05. März 2020 startet The Digital Bash zum Thema Law und liefert spannende Informationen zu Bildlizenzen, Cookieconsent und dem Rechtsstandard der DSGVO. Sichere dir gleich deinen Platz für dieses Gratis-Webinar.

Wir freuen uns, dir heute eine besondere Ausgabe des Digital Bash präsentieren zu können: The Digital Bash: Law. Dieses Webinar bereitet dich optimal auf die Datenschutzrichtlinien 2020 vor, erzählt welche Maßnahmen bei der Cookie-Setzung getroffen werden müssen und wie man lizensierte Bilder beschafft und korrekt einsetzt.

Cookies, Consent, Copyright

Der Digital Bash: Law informiert dich über die Möglichkeiten des Consent Management und der rechtlichen Voraussetzung, die zum Einsatz eines Consent Management Tools raten. Des Weiteren bringt dich dieses Webinar auf den aktuellen Rechtsstand und zeigt dir welche Marketing-Tools zum Gebrauch auf der eigenen (kommerziellen) Webseite aktuell noch erlaubt sind. Bilder haben ein Copyright, das sollte jedem bewusst sein. Doch was bedeuten die einzelnen Lizenzen, welche kann ich nutzen und wo bekomme ich problemfrei Bilder her? Melde dich an und erfahre all das! Mit der Web-Konferenz The Digital Bash halten wir dich auf dem neuesten Stand der Insights und Perspektiven für moderne Digital Marketer. Am 05. März 2020 erhältst du zwischen 9:30 vormittags und 12:00 Uhr Zugang zu der Live-Konferenz des Digital Bash, einem Projekt von OnlineMarketing.de. So kannst du völlig ortsunabhängig an der Konferenz teilnehmen. Keine Sorge, falls du keine Zeit haben solltest, wird dir eine Aufzeichnung der Konferenz kurz nach Ende der Live Show zugestellt. Melde dich dafür einfach hier an:

Die Speaker

No Consent, No Data – Professionelles Consent Management für Marketers mit optimaler Opt-in Rate

Lisa Gradow, Mitgründerin von Usercentrics, erklärt, wie eine CMP funktioniert, wie sich diese konfigurieren lässt und welche rechtlich noch zulässigen Einstellungen statistisch zu hohen Opt-in Raten führt.

Visual Yoga – Kompetenztraining Bildrechte

EyeCatcher, Opener, Botschafter: Bilder sind wichtig, schnell online – und werden schnell zum Problem. Jedes Bild kann Rechte verletzen. In dieser Session zeigt Alexander Karst, Gründer von Die Bildbeschaffer die Grundübungen, damit Online-Marketing auch mit Bildern frei fließen kann.

Cookies & Tracking: Der aktuelle Rechtsstand

Das Webinar von Martin Bahr, Inhaber der Kanzlei Dr. Bahr zeigt den aktuellen Rechtsstand auf, welche Marketing-Tools denn aktuell noch erlaubt sind auf der eigenen (kommerziellen) Webseite.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening The Digital Bash – Law – 2020

Marc Stahlmann / CEO & Founder |OnlineMarketing.de

9:40 – 10:10 Uhr: No Consent, No Data – Professionelles Consent Management für Marketers mit optimaler Opt-in Rate

Lisa Gradow / Mitgründerin | Usercentrics

Alexander Karst / Gründer | Die Bildbeschaffer

Dr. Martin Bahr / Inhaber | Kanzlei Dr. Bahr

Marc Stahlmann / CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Mit maximal 2.500 ist die Teilnehmerzahl für alle begrenzt. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei also schnell und sichere dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash: Law von OnlineMarketing.de. Sei dabei und eigne dir exklusives Expertenwissen für die rechtliche Grundlage deiner Website an.

