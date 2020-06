Aldi auf TikTok: Den Zeitgeist knapp verfehlt

17,3 Millionen Views konnte das erste und bisher einzige Video von Aldi Nord auf TikTok verzeichnen. Der Account des Discount-Riesen zählt bereits 31.800 Follower. Die #featuringALDI Challenge ist der Versuch Aldis, sich bei TikTok zu positionieren, um die User langfristig an die Marke zu binden. Über 90 Millionen Aufrufe von Videos mit entsprechendem Hashtag sprechen für einen Erfolg, der auf dem Ohrwurm-Potential des Sounds „Preis Preis Baby“ fußt. Trotz der vielversprechenden Zahlen unterläuft Aldi mit der Challenge aber einige Muster, die auf TikTok und bei dessen Usern für langfristigen Erfolg Gewicht haben. Das könnte das Branding schließlich stark beeinflussen.

TikTok ist seit Monaten in aller Munde. Die App hat in diesem Jahr die Marke von zwei Milliarden Downloads geknackt und toppte die Charts in diesem Bereich in Q1 vor Instagram und Facebook. Immer mehr Influencer und User versammeln sich auf der Kurzvideoplattform – und auch Marken ziehen nach. Denn einer Studie von Takumi zufolge vertrauen viele User Influencern auf TikTok inzwischen mehr als Freuden, wenn es um Kaufentscheidungen geht.

„TikTok wird Mainstream und Instagram das Leben schwer machen“, hatte TikTok-Experte Adil Sbai, CEO von OnlinePunks und der Influencer-Suchmaschine influData, jüngst im Interview bei uns erklärt. Dabei betonte er:

Dieses Prädikat darf man Aldi Nord attestieren. Denn das Unternehmen versucht, einen eingängigen Sound mit dem Teilen von speziellen Tanzeinlagen zu kombinieren. Neben Influencern, die die Kampagne unterstützen, sollen auch andere User den Account von Aldi Nord adden und unter dem Hashtag #featuringALDI ihre Videos einstellen.

Zwar geht der Track „Preis Preis Baby“ ins Ohr, doch die Challenge geht über den Status einer gebrandeten, aber vor allem auf Content bedachten Idee hinaus. Denn die Marke Aldi ist bei den promoteten Videos immer präsent und sehr prominent.

Das, was Aldi hier macht, ist de facto klassische Werbung. Die funktioniert aber zunehmend schlechter mit dem Versuch, ihr einen coolen Anstrich zu geben. Die Zukunft liegt in realem Mehrwert für den Kunden.

meint Adil Sbai.



Das könnte User abschrecken, ebenso die Aufforderung: „Mach mit bei der #featuringALDI Challenge und feiere den ALDI Preis!“ Der Aufruf, den Preis beim Discounter zu „feiern“, könnte auch negative Effekte haben.

Bei Aldi steht nicht die Botschaft der Challenge, sondern die Marke klar im Vordergrund – und der Preis. Das wirkt einerseits echt, andererseits ist das Betonen tiefer Preise gerade bei jüngeren Generationen wie der auf TikTok viel vertretenen Gen Z nicht unbedingt positiv konnotiert. Adil Sbai erklärt, warum:

Zum einen, weil irgendwann jeder Preis nicht mehr der günstigste ist. Wer sagt denn, dass man nicht in fünf Jahren via Amazon vieles günstiger bestellen kann? ,Geiz ist geil‘ wurde für Saturn auch problematisch, weil Amazon irgendwann günstiger war. Darüber hinaus ist die Generation Z bewusster als zuvor. Social Media sollten Werte und Emotionen transportieren. Wer über den Preis überzeugen muss, verpasst das riesige Potential dieses Kanals.

Dieser Aspekt könnte sich ebenfalls nachteilig auswirken, wenn die beteiligten Creator damit ihre Authentizität aufs Spiel setzen und in dem Fall künftig vielleicht nicht mehr zur Verfügung stünden.

Aldi Nord hat mit dem Schritt, sich – ebenso wie Konkurrent Lidl – auf TikTok zu positionieren, womöglich einen wichtigen Grundstein für das erweiterte Social Media Branding gelegt. Und Awareness dürfte die Marke bei der noch recht jungen User-Gruppe auf TikTok allemal generieren.

Die Kampagne hat bereits über 90 Millionen Views und günstige Preise sind sicher ein Argument für viele. Allerdings ist meine Philosophie: Wenn man schon eine sechsstellige Summe in die Hand nimmt und sich an eine neue Plattform traut, dann sollte man das auch in der Sprache der jeweiligen Plattform tun,

so Sbai. Er kritisiert zudem:

Und auch abseits des zu starken Brandings finde ich es zumindest heikel, nur über den Preis zu argumentieren, wenn Aldi doch so viele andere spannende Punkte an sich und seiner Firmengeschichte oder Philosophie hätte betonen können.

So kann Aldi für die Zukunft von Kampagnen anderen Marken noch etwas lernen. Congstar beispielsweise hat mit dem Hashtag #probiertwasgeht eine Challenge gestartet, die knapp 660 Millionen Aufrufe zählt und kaum als stark gebrandete Aufforderung daherkommt. Außerdem schaffte die Marke ebenso wie Ahoj Brause mit dem Hashtag #pulverdichauf ein Can-you-relate?-Moment, das für diverse User zur Interaktion aufruft.

User auf TikTok dürften eher den Reiz verspüren, bei einer Challenge zu zeigen, was sie erreicht haben, wie sie sich selbst pushen – es muss um sie als Personen gehen. Der Ansporn, einen Tanz für Aldi zu teilen, ist womöglich nicht für die breite Masse gegeben.

Der User sollte immer im Fokus stehen. Wenn Marken sich selbst beweihräuchern, kommt das nie an, schon gar nicht auf TikTok. Eine Marke ist das, was die Kunden daraus machen. Deshalb kommen Authentizität und Selbstironie auch viel besser an. Die Generation Z will keinen Hochglanz, sondern Ehrlichkeit und Werte. ,Niedrige Preise‘ sind aber keine Werte,