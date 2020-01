Dein Affiliate Marketing Playbook für mehr Reichweite, Kunden und Umsatz

Das Playbook zum Affiliate Marketing, © SaphirSolution

Du möchtest innovatives Affiliate Marketing einsetzen, um performanceorientiert mehr Leads oder Verkäufe zu generieren? Affiliate Marketing bietet auch 2020 große Erfolgspotentiale und eignet sich für Unternehmen verschiedener Branchen zur Gewinnmaximierung. Das Affiliate Marketing Playbook von SaphirSolution eröffnet dir, was es mit dieser Marketing-Form auf sich hat und wie du sie nachhaltig und gewinnbringend einsetzen kannst – zum Beispiel in Kombination mit anderen Marketing-Strategien.

Direkt zum Whitepaper

Affiliate Allround: Von Grundlagen über Herausforderungen bis hin zu Marketing Tools

Die Affiliate-Marketing-Branche hat auch für 2020 hohe Umsatzerwartungen. Händler und Affiliates müssen sich jedoch den aktuellen Gegebenheiten im Web anpassen und ihre jeweilige Strategie optimieren, um selbst Teil einer erfolgreichen Partnerschaft zu bleiben – oder zu werden.

Wie insbesondere Händler mehr Reichweite, Kunden und schließlich Umsatz generieren können, wird im Whitepaper „Playbook: Affiliate Marketing“ von SaphirSolution deutlich. Das umfangreiche Einführungswerk der Affiliate-Experten liefert dir eine vollständige Übersicht über diese spezielle Marketing-Form. Dabei werden nicht nur mögliche Setups, Konditionsmodelle oder Werbemittel vorgestellt, sondern auch relevante Momente wie die Akquise oder die Fraud Protection. Was können Händler beispielsweise tun, um im Wettbewerb mit anderen als optimaler Affiliate-Partner hervorzustechen?

Wie Händler sich im Affiliate Marketing gut präsentieren können, © SaphirSolution

Das Playbook bietet allen, die am Affiliate Marketing interessiert sind, theoretische Ansätze und Best Practices. Darüber hinaus gibt SaphirSolution aber ebenfalls praxisnahe Insights preis, sei es im Interview mit Inhaber Sebastian Denzin, im Leitfaden „Affiliate Akquise: So funktioniert es!“ oder beim Überblick zu möglichen Fallstricken und Marketing Tools.

Alle, die bereits Affiliate Marketing betreiben, es 2020 planen oder auch nur mit dem Gedanken spielen, können mit dem facettenreichen Whitepaper ihr Know-how aufpolieren und die eigene Affiliate-Strategie optimieren oder das Affiliate Marketing ganz neu aufsetzen. Lade dir direkt und kostenfrei das Whitepaper herunter, um zum Affiliate-Experten zu werden.

Downloade jetzt das Whitepaper Affiliate Marketing Playbook