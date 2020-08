Adobe Experience Masters: The Customer Experience Series

Du möchtest wissen, wie du Kundenerlebnisse optimierst und den Kunden in den Fokus deiner effizienten Content-Strategie rückst? Antworten auf diese und andere spannende Fragen bekommst du in der Webcast-Serie Adobe Experience Masters. Melde dich gleich an! [Anzeige]

Wie kannst du Kundenerlebnisse managen und optimieren? Diese Fragestellung steht im Zentrum der Webcast-Serie Adobe Experience Masters. Gastgeber Julian A. Kramer tauscht sich mit Innovationstreibern der Digitalbranche über Best Practices rund um Customer Experience Management aus. Nach einer überaus erfolgreichen ersten Staffel mit wertvollen Praxiseinblicken namhafter Experten von unter anderem E.ON, HUK-Coburg oder SUPER RTL gehen die Adobe Experience Masters ab dem 1. September in die zweite Runde. Adobe ist bereits mit inspirierenden Vordenkern von Siemens, Axel Springer, Hapag-Lloyd und Scout24 im Austausch und hält ein inhaltsstarkes Programm bereit.

Die nächsten Folgen im Überblick

Du möchtest dir exklusives Expertenwissen sichern und von Branchenkennern lernen? Dann solltest du dir folgende Termine in deinen Kalender eintragen:

B2B-Content-Strategie für mehr kundenzentrierte Erlebnisse – Business-Perspektive (Teil 1)

1. September 2020, 11 Uhr|Gast: André Graf, VP & Head of Digital Communication Software/UX, Siemens

B2B-Content-Strategie für mehr kundenzentrierte Erlebnisse bei Siemens – Technik-Perspektive (Teil 2)

15. September 2020, 11 Uhr | Gast: Martin Lehmann, Senior Software Architect, Netcentric



Erfolgsduo Echtzeit-Daten & Content – was Unternehmen vom News Business lernen können

29. September 2020, 11 Uhr|Gast: David Sandowski, Head of Business Analytics & Reporting, Axel Springer National Media & Tech

Die Speaker

André Graf ist VP & Head of Digital Communication Software/UX bei der Siemens AG. Seit etwa 20 Jahren betreut André schon die Entwicklung von Webanwendungen im E-Business und hat in dieser Funktion immer wieder mit Content- und Experience-Management-Systemen zu tun. Als großer Fan von agilen Projektansätzen und Unternehmensorganisationen hat er bereits in verschiedensten Rollen an digitalen Marketing-Projekten partizipiert. André formuliert Zukunftsvisionen und Aufträge für den Bereich der Software-Bereitstellung und stellt unternehmensübergreifende Offshore-Teams zusammen, um das Maximum aus Technologien und Produkten herauszuholen.

Martin Lehmann ist Tech Senior Software Architect bei Netcentric. Martin entwickelt Webanwendungen und leitet ihre technische Entwicklung seit elf Jahren als Architekt. Ausgehend von Content-Management-Systemen liegt sein Schwerpunkt auf der technischen Gestaltung von Kundenlösungen innerhalb der Adobe Marketing- und AWS-Cloud. In den letzten zwei Jahren konzentrierte er sich auf die Integration und Analyse von Datenströmen sowie den Einsatz von KI-Techniken, um Echtzeit-Empfehlungssysteme im Kunden-Ökosystem einzubetten.

David Sandowski ist Head of Business Analytics and Reporting bei Axel Springer National Media & Tech.

Er studierte Information Systems an der Humboldt Universität zu Berlin. Nach seinem Studium stieg er im Jahr 2012 bei Axel Springer SE als Web Analyst ein. Heute verantwortet er als Head of Business Analytics and Reporting das Zusammenspiel aus digitalen Kennzahlen und dem National News Business.

Der Moderator

Julian A. Kramer ist Chief Experience Ambassador EMEA bei Adobe und blickt bereits auf 13 Jahre Marketing-Erfahrung zurück. Gemeinsam mit renommierten Experten der deutschen Digitalbranche diskutiert Julian A. Kramer als Host der Adobe Experience Masters, warum eine herausragende Customer Experience den entscheidenden Unterschied macht, was in puncto Kundenerlebnisse heute schon möglich ist und an welchen Schrauben Unternehmen drehen können, um hier ganz oben mitzuspielen.

