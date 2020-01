Absage für immer? Twitter führt wohl niemals den Edit Button ein

Seit dem Start von Twitter 2006 fordern User den Kurznachrichtendienst immer wieder auf, einen Edit Button einzuführen. Wer die Plattform aktiv nutzt, weiß, wie nervig es ist, in einem veröffentlichten Tweet einen Rechtschreibfehler zu entdecken. Und diesen dann nicht einfach korrigieren zu können. Twitter reagierte auf die Forderungen eher schwammig. Eine konkrete Zu- oder Absage erteilten sie dem Edit Button nicht – bis jetzt. Jack Dorsey, Twitter-Mitgründer und CEO, gab dem ersehnten Feature in einem Q&A-Video mit dem Magazin Wired einen Korb.

Dass Twitter den Usern in naher Zukunft keine Möglichkeit geben wird, ihre Tweets nach der Veröffentlichung zu überarbeiten, ist für viele keine große Überraschung. Bereits vergangenen Sommer sagte Porduktchef Kayvon Beykpour:

Honestly, it’s a feature that I think we should build at some point, but it’s not anywhere near the top of our priorities.