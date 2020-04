Du möchtest deine Marketing-Erfolge besser skalieren können – vor allem auch vom heimischen Arbeitsplatz aus? Das Webinar von Datorama liefert dir in vier Schritten die perfekte Strategie. [Anzeige]

Wie gut wirken meine Kampagnen und welche Erfolge bringen sie nachweislich mit sich? Diese Fragen stellen sich Marketer jeden Tag, doch umso mehr aufgrund der besonderen Voraussetzungen während der aktuellen Lage. Wie eine effiziente Erfolgmessung für Marketing-Maßnahmen insgesamt und im Besonderen aus dem Home Office heraus aufgesetzt und strategisch wertvoll auch langfristig etabliert wird, das wird am 29. April im Webinar von Datorama Schritt für Schritt erläutert.

Das Fundament für die richtige Erfolgsmessung legen – von zu Hause aus

OnlineMarketing.de hostet das Webinar von Datorama „In 4 Schritten zur Strategie für eine effiziente Marketing-Erfolgsmessung – auch im Homeoffice“ am 29. April 2020 von 11 bis 11.45 Uhr. Dabei liefert dieses Webinar Marketern praxisnahe sowie strategische Hilfestellung bei der Umsetzung einer Erfolgsmessung für diverse Marketing-Praktiken; die auch vom Arbeitsplatz im Home Office aus realisierbar ist.

Denn moderne Marketer müssen agil sein. Sie müssen auf aktuelle Ereignisse oder kurzlebige Verbraucherpräferenzen und eine sich stets wandelnde Marketing-Landschaft reagieren können. Wachstumschancen hängen dann auch an effizienten Methoden zur Anpassung – wozu genauso die Messung der Maßnahmen gehört.

Grafik zur Datorama-Strategie für die Marketing-Erfolgsmessung, © Datorama

In diesem Webinar erfährst du, wie du dank der Erstellung und Umsetzung einer effizienten Messstrategie und eines Systems zur Aufzeichnung der Erfolge sicher durch ungewisse Zeiten navigieren kannst. Auf diese Weise wird dein Marketing immer als eine Säule für das Unternehmenswachstum fungieren können.

Angeleitet werden die Marketer, ob Einsteiger oder Profis, beim Vortrag anhand von vier elementaren Schritten, die eingehend beleuchtet werden:

Taxonomy (Datentaxonomie)

Harmonization (Harmonisierung von Daten)

Benchmark & Goals (Benchmark & Ziele)

Alignement (geschäftliche Ausrichtung)

Wenn auch du deine Strategie für die Erfolgsmessung im Marketing langfristig optimieren und schon jetzt von zu Hause aus etablieren möchtest, melde dich schnell für das Datorama Webinar, hosted by OnlineMarketing.de, am 29. April um 11 Uhr an.

