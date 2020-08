250 Mitarbeiter müssen gehen: Weitreichende Veränderungen bei Mozilla

Sowohl das Internet als auch Mozilla erfahren derzeit eine Zeit der Veränderung. Das betont die Vorstandsvorsitzende der Mozilla Foundation, Mitchell Baker, in ihrem Blogpost. Sie gibt an, dass der vor der Coronapandemie aufgestellte Plan für neue Produkte, das Investment in die Innovationen des Firefox-Browsers und eine finanzielle Stabilisierung nun nicht mehr umsetzbar ist. Krisenbedingte finanzielle Einbußen zwingen die Organisation jetzt auch, etwa 250 der rund 1.000 Mitarbeiter zu entlassen.

Die Mozilla Foundation wird ab jetzt kleiner sein und sich anders organisieren als zuvor, erklärt Baker. Sie weist auch darauf hin, dass die Organisation künftig mehr experimentieren wird. Darüber hinaus sollen die Bande mit gleichgesinnten Unternehmen oder Organisationen, die „Offenheit, Anstand, Empowerment und das Gemeinwohl“ für die Online Community im Blick haben, gestärkt werden.

Coping with change is hard. Mozillians share their stories about how #COVID19 has changed their lives and how they work. pic.twitter.com/Jms0tWY9Ye

Da die Vision und die Pläne von Mozilla laut Baker auch abstrakt erscheinen könnten, zeigt sie fünf konkrete Punkte auf, die für die Organisation derzeit besondere Relevanz haben:

We must learn and expand different ways to support ourselves and build a business that isn’t what we see today,