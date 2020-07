200 Millionen US-Dollar für Creator: TikTok führt Creators Fund ein

TikTok verkündete, künftig Creator auf der Plattform finanziell unterstützen zu wollen. Deshalb gibt es jetzt den TikTok Creators Fund, der 200 Millionen US-Dollar fasst. Aus diesem Fonds sollen populäre TikToker für das Posten ihrer Videos bezahlt werden. TikTok erklärt:

To further support our creators, we’re launching the TikTok Creator Fund to encourage those who dream of using their voices and creativity to spark inspirational careers. The US fund will start with $200 million to help support ambitious creators who are seeking opportunities to foster a livelihood through their innovative content. The fund will be distributed over the coming year and is expected to grow over that time.