Viele haben darauf hin gefiebert, nun sind sie vorbei: Die E-Commerce-Aktionstage Black Friday und Cyber Monday. Obwohl in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie schon mit enorm hohen Umsätzen gerechnet wurde, übertrafen die tatsächlichen Zahlen alle Erwartungen.

Eine Analyse der E-Commerce-Plattform Shopify ergab, dass zwischen dem Black Friday und dem Cyber Monday 2020 weltweit mehr als 44 Millionen Verbraucher bei unabhängigen Direct-to-Consumer-Marken einkauften. Das entspricht einem Zuwachs von 50 Prozent gegenüber 2019. Bezüglich des Umsatzwachstums an den Aktionstagen liegt Japan mit einem Plus von 347 Prozent auf dem ersten Platz, gefolgt von Italien (211 Prozent) und Deutschland mit 189 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Der Spitzenumsatz wurde in Deutschland am Black Friday um 14 Uhr generiert. Im Allgemeinen waren die deutschen Verbraucher 24,5 Minuten mit einem Einkauf beschäftigt und hatten Produkte im Wert von durchschnittlich 69,78 Euro im Warenkorb. Die Top-Kategorie war laut Shopify-Analysen „Kleidung und Accessoires“.

Auch der E-Commerce-Riese Amazon untersuchte die Umsätze an den Aktionstagen. Die Analysen ergaben, dass Amazon-Kunden am diesjährigen Black Friday und Cyber Monday vor allen Dingen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) shoppten. Die Sales der KMU stiegen im Vergleich zum Vorjahr um ganze 60 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar an.

Die weltweit beliebtesten Produkte, die über Amazon am Black Friday und Cyber Monday gekauft wurden, zeigen deutlich, dass die Menschen durch die Coronapandemie mehr Zeit zu Hause verbringen. Auf Platz eins der am meisten gekauften Produkte an den Aktionstagen ist ein Staubsaugroboter, der iRobot Roomba Vacuum. Gefolgt vom BlissLights Sky Lite Laser Star Projector, dem Shark Pro Cordless Vacuum Mop und dem Beckham Hotel Collection Luxury Plush Gel Pillow. Jeff Wilke, CEO von Amazon Worldwide Consumer, sagte zu dieser Entwicklung:

In a holiday season unlike any other, it’s clear that customers still want great deals on gifts for their loved ones or a little something extra for themselves, and we’re glad to help deliver smiles throughout the season. […] Thank you to our customers, employees, and selling partners around the world for making this our biggest holiday season to date, and for everything you’re doing to support our communities and each other now and throughout the year.